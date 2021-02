Roma: Morassut (Pd), ‘serve un apostolato, fare il sindaco è missione non carriera’/Adnkronos (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) – Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra non può essere frutto di “una mera valutazione dei gruppi dirigenti, di un equilibrismo politico interno. Ci deve essere un elemento diverso, qualcosa che arriva all’elettore come una scelta di interesse personale, un elemento sentimentale. Come un apostolato”. Roberto Morassut è sicuro, la partita del Campidoglio si risolve solo mettendo in campo qualcosa in più di quanto visto sino ad ora. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb () – Il candidatodidel centrosinistra non può essere frutto di “una mera valutazione dei gruppi dirigenti, di un equilibrismo politico interno. Ci deve essere un elemento diverso, qualcosa che arriva all’elettore come una scelta di interesse personale, un elemento sentimentale. Come un”. Robertoè sicuro, la partita del Campidoglio si risolve solo mettendo in campo qualcosa in più di quanto visto sino ad ora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Roma: Morassut (Pd) serve un apostolato fare il sindaco è missione non carriera-Adnkronos - #Roma: #Morassut… - TV7Benevento : Roma: Morassut (Pd), 'serve un apostolato, fare il sindaco è missione non carriera'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Roma: Morassut (Pd), 'serve un apostolato, fare il sindaco è missione non carriera'/Adnkronos... - baronerampante1 : #gualtieri e in più si spacca anche il pd a roma, dove in molti si aspettano un altro candidato #morassut -