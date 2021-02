Ricchi e Poveri, Marina Occhiena: mamma per la prima volta a 47 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è lasciata lo scandalo con i Ricchi e Poveri alle spalle, Marina Occhiena, ed è andata felicemente avanti: oggi è mamma. “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni” così ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è lasciata lo scandalo con ialle spalle,, ed è andata felicemente avanti: oggi è. “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41” così ha L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

iricchiepoveri : In prima serata su @RaiUno oggi andrà in onda “Che sarà sarà”, condotto da @CarContiRai, per festeggiare la folgora… - valigiablu : L’accaparramento dei vaccini da parte dei paesi più ricchi a danno dei più poveri mette a rischio l’immunità global… - EdwardRedfern : #MenoZecchePiùBistecche direi easy & simple...i poveri sono tanti, quindi a loro le zecche, i ricchi sono pochi, a… - mantegazziani : stasera 'a grande richiesta' i ricchi e poveri su rai 1. allora, voglio sapere chi ha parlato. 'chi cazzo ha parlat… - DemoFranca : RT @ValerioLivia: 'Chi guarda un vero amico è come se si guardasse nello specchio Gli assenti diventano presenti i poveri ricchi, i deboli… -