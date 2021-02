Neuer | “Abbiamo mostrato il nostro volto migliore | grande intensità fin dall’inizio”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Manuel, portiere del Bayern Monaco, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo sulla Lazio:“attaccato e siamo stati aggressivi fin, per questorecuperato tanti palloni e siamo riusciti a segnare subito. Cosa mi è piaciuto del Bayern di stasera? L’il, non comefatto in Bundesliga nelle ultime uscite”. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.