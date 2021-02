Milan, Mandzukic out in Europa League: le sue condizioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Mario Mandzukic salta il match contro la Stella Rossa: il croato ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro Mario Mandzukic ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Per questo motivo, stando a quanto riporta Gazzetta dello Sport, il croato salterà certamente la sfida con la Stella Rossa in programma giovedì sera alle ore 21:00 presso lo stadio San Siro. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 L’ex Juventus dovrebbe tornare a disposizione per i primissimi giorni di marzo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Mariosalta il match contro la Stella Rossa: il croato ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro Marioha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Per questo motivo, stando a quanto riporta Gazzetta dello Sport, il croato salterà certamente la sfida con la Stella Rossa in programma giovedì sera alle ore 21:00 presso lo stadio San Siro. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 L’ex Juventus dovrebbe tornare a disposizione per i primissimi giorni di marzo Leggi su Calcionews24.com

