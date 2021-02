Mercedes-Benz Classe C - La nuova generazione punta tutto sull'ibrido (Di martedì 23 febbraio 2021) La Mercedes-Benz presenta la nuova generazione della Classe C, da subito disponibile sia in versione berlina, sia con carrozzeria Station Wagon. La serie W206 debutta con un bagaglio di tecnologia che le fa compiere una decisa evoluzione rispetto al modello uscente, introducendo importanti novità dal punto di vista dei powertrain, della sicurezza e della connettività. Gli ordini si apriranno il prossimo 30 marzo con le prime consegne previste in estate, ma i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati. Gamma totalmente elettrificata. La Classe C eredita molte soluzioni dall'ammiraglia Classe S e uno dei temi portanti del progetto è proprio quello del connubio tra dinamismo e confort, proprio come già visto sulla nuova ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Lapresenta ladellaC, da subito disponibile sia in versione berlina, sia con carrozzeria Station Wagon. La serie W206 debutta con un bagaglio di tecnologia che le fa compiere una decisa evoluzione rispetto al modello uscente, introducendo importanti novità dal punto di vista dei powertrain, della sicurezza e della connettività. Gli ordini si apriranno il prossimo 30 marzo con le prime consegne previste in estate, ma i prezzi di listino non sono stati ancora comunicati. Gamma totalmente elettrificata. LaC eredita molte soluzioni dall'ammiragliaS e uno dei temi portanti del progetto è proprio quello del connubio tra dinamismo e confort, proprio come già visto...

