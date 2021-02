“Lo faccio, ma non deve saperlo…”. Dayane Mello, confessione notturna a Samantha De Grenet. Il colpo di scena al GF Vip (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti i colpi di scena durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. La quarantaduesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini Andrea Zenga ha abbandonato la casa – ha perso la sfida al televoto contro Samantha De Grenet, salvata per prima, e Stefania Orlando – e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica Dayane Mello, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”, ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda “era amore, non era amicizia”.



Nonostante ciò, ha precisato: “Però non me la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Tanti i colpi didurante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”. La quarantaduesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini Andrea Zenga ha abbandonato la casa – ha perso la sfida al televoto controDe, salvata per prima, e Stefania Orlando – e Rosalinda Cannavò è stata nominata dall’amica, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. “È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna”, ha detto la modella brasiliana.ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con donne e, pertanto, sa che con Rosalinda “era amore, non era amicizia”.Nonostante ciò, ha precisato: “Però non me la ...

chetempochefa : 'Comunque anche io ti amo Can, solo che non faccio passare l'aereo per evitare l'inquinamento at minchiam!'… - RobertoBurioni : Giovedì 11 febbraio andare sotto i ferri (e poi non parlare) è toccato a me, ed è andato tutto bene. Nei prossimi g… - borghi_claudio : @ilmandaloriano @itsoranews @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai No, non mi sembra troppo e Salvini lo chiede… - siufille : Due cervi in copertina su scenario metropolitano, ma io questo come faccio a non comprarlo e leggerlo. (Esce il 4… - Mauro60020530 : RT @MrDraghi: Stamattina son andato al bar ed ho preso caffè e cornetto. Avevo solo banconote da 500 euro in tasca e il barista mi fa 'Pres… -