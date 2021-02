LIVE Fenerbahce-Novara 25-19 6-11 | Champions League volley in DIRETTA | le piemontesi avanti nel secondo set

Leggi su oasport

6-17 Il servizio di Hacock mette in crisi le turche e Smarzek gioca una parallela che inchioda le avversarie. 6-16 MUROOOOOOOOO CHIRICHEEEEELLAAAAAA!!!!!!! 6-15 ACEEEEEEEE HAAAAAANCOOOOOOCK!!!!! Questa volta tira un bolide vincente dai nove metri. 6-14 ACE HAAAANCOCK!!!! La palleggiatrice ditrova la decisiva deviazione del nastro. 6-13difende ancora e Smarzek gioca un buon mani out. 6-12 Bosetti tira una palla complicatissima tanto che le turche non si posizionano a muro ma l'azzurra trova una gran diagonale. 6-11 Le turche si difendono bene e Vargas porta a casa un ottimo mani fuori. Time out per Lavarini. 5-11 Bosetti prova a giocare un pallone bassissimo ma trova il muro di Vargas. 4-11 Attacco sul nastro di Bosetti. Primo errore punto per lei. 3-11 Che ...