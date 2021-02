Italvolt, la prima Gigafactory va in Piemonte. Ignorate Campania e Calabria (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Investire nel Mezzogiorno, un impegno che sottoscrivono sempre governi e partiti. Poi però non succede. L’ultimo caso è quello di Italvolt: società fondata da Lars Carlstrom apposta per creare la prima Gigafactory in Italia. Un impianto dedicato alla produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici. Un investimento da 4 miliardi di euro da completare entro la primavera 2024, si stima che impiegherà circa 4mila lavoratori diretti più un indotto che potrebbe creare fino a 15mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Investire nel Mezzogiorno, un impegno che sottoscrivono sempre governi e partiti. Poi però non succede. L’ultimo caso è quello di: società fondata da Lars Carlstrom apposta per creare lain Italia. Un impianto dedicato alla produzione e stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici. Un investimento da 4 miliardi di euro da completare entro lavera 2024, si stima che impiegherà circa 4mila lavoratori diretti più un indotto che potrebbe creare fino a 15mila … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

