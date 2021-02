Il laptop che si gestisce con lo smartphone (Di martedì 23 febbraio 2021) Corpo in alluminio, display Full Hd, con tastiera e trackpad generosi, batteria da 8000 mAh per un’autonomia di circa 8 ore, tre porte usb e il jack audio 3,5 mm. Il profilo di Leef è quello di un buon laptop, solo che a differenza degli altri questo si gestisce con lo smartphone. Basta collegare i due dispositivi tramite cavo usb e tutte le applicazioni in versione mobile diventano disponibili sul portatile, potendo usare al contempo il telefono per altri scopi. Ma non solo, perché il computer può fungere anche da schermo secondario per altri notebook e da monitor esterno per dispositivi che integrano una porta usb-c. L’idea alla base dell’omonima azienda irlandese Leef che ha sviluppato il progetto è sfruttare la potenza degli smartphone per avere un notebook a disposizione per lavorare ovunque, rinunciando a dover ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) Corpo in alluminio, display Full Hd, con tastiera e trackpad generosi, batteria da 8000 mAh per un’autonomia di circa 8 ore, tre porte usb e il jack audio 3,5 mm. Il profilo di Leef è quello di un buon, solo che a differenza degli altri questo sicon lo. Basta collegare i due dispositivi tramite cavo usb e tutte le applicazioni in versione mobile diventano disponibili sul portatile, potendo usare al contempo il telefono per altri scopi. Ma non solo, perché il computer può fungere anche da schermo secondario per altri notebook e da monitor esterno per dispositivi che integrano una porta usb-c. L’idea alla base dell’omonima azienda irlandese Leef che ha sviluppato il progetto è sfruttare la potenza degliper avere un notebook a disposizione per lavorare ovunque, rinunciando a dover ...

