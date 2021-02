Ibrahimovic al centro di un’inchiesta UEFA contro il razzismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic è finito al centro di un’inchiesta dell’UEFA per i fatti di giovedì scorso avvenuti durante il match Stella Rossa-Milan. Stella Rossa-Milan è finita 2-2: una gara spettacolare, ricca di sorprese, che ha catturato l’attenzione dell’UEFA. La gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, infatti, è finita al centro di un’inchiesta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 febbraio 2021) Zlatanè finito aldidell’per i fatti di giovedì scorso avvenuti durante il match Stella Rossa-Milan. Stella Rossa-Milan è finita 2-2: una gara spettacolare, ricca di sorprese, che ha catturato l’attenzione dell’. La gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, infatti, è finita aldiQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AndreaInterNews : Questi qui fanno credere che senza Ibrahimovic sarebbero in lotta con Crotone, Parma e Cagliari per non retrocedere… -