Giulia De Lellis, nuovo progetto importante: cambia tutto (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una novità davvero molto importante sarebbe alle porte per l’influencer Giulia De Lellis, che presto coronerà un suo grande sogno. Sembra proprio un periodo molto positivo per l’influencer Giulia De Lellis, che a quanto pare molto presto potrà coronare finalmente uno dei suoi grandi sogni. La De Lellis è un personaggio pubblico molto amato sui Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una novità davvero moltosarebbe alle porte per l’influencerDe, che presto coronerà un suo grande sogno. Sembra proprio un periodo molto positivo per l’influencerDe, che a quanto pare molto presto potrà coronare finalmente uno dei suoi grandi sogni. La Deè un personaggio pubblico molto amato sui

zimusameri : Comunque io questa finale l’ho già vista... vi ricordo che Giulia De Lellis arrivó terza e vinse un semplice Daniel… - heart_kandrakar : RT @Mattiabuonocore: Love Island è uno dei programmi (almeno da me) più attesi di questa stagione. Sono contento che, sulla scia del succes… - immary19803931 : RT @commendador_: Faccio coming out Al Gfvip 2 votavo Giulia De Lellis - IreTequilaHaner : Ma cosa c'entra la vita da copertina col #gfvip Signorini davvero pessimo come non mai. Giulia De Lellis ci aveva visto bene ?? - martinamarty194 : RT @Mattiabuonocore: Love Island è uno dei programmi (almeno da me) più attesi di questa stagione. Sono contento che, sulla scia del succes… -