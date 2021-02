Gazzetta - EuRoberto Soriano | esalta Bologna e attende Mancini

(Di martedì 23 febbraio 2021) Robertocon il gol segnato al Sassuolo è arrivato a quota 7 in campionato che sottolineano come il centrocampista rossoblù stia facendo una stagione incredibile.

Roberto Soriano con il gol segnato al Sassuolo è arrivato a quota 7 in campionato che sottolineano come il centrocampista rossoblù stia facendo una stagione incredibile.mentre in media per il ruolo è 3.98; nelle occasioni create ha 1.52 contro 0.76 e la percentuale realizzativa è 27% contro 15%. EuRoberto Soriano importantissimo per Mihajlovic e chissà che non lo ...