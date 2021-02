Gasperini: “Siamo liberi e sereni, non ci snatureremo davanti al Real” (Di martedì 23 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League contro il Real Madrid in conferenza stampa. L’ideale sarebbe vincere ma bisogna fare attenzione, sarà una partita di livello contro una delle squadre più forti del mondo. Dopo queste gare Siamo sempre usciti con qualcosa in più. Siamo liberi, sereni, non abbiamo il pronostico a favore né l’obbligo di qualificarci. Noi non posSiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare alla Champions e competitivi in Italia. Non snatureremo la squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere. Non credo molto a queste assenze: possono togliere del talento, ma il Real visto in queste ultime domeniche è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League contro ilMadrid in conferenza stampa. L’ideale sarebbe vincere ma bisogna fare attenzione, sarà una partita di livello contro una delle squadre più forti del mondo. Dopo queste garesempre usciti con qualcosa in più., non abbiamo il pronostico a favore né l’obbligo di qualificarci. Noi non possnaturare quello che sono le nostre caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare alla Champions e competitivi in Italia. Nonla squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere. Non credo molto a queste assenze: possono togliere del talento, ma ilvisto in queste ultime domeniche è ...

