Fumo passivo, come difendersi: gli effetti dannosi in gravidanza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Fumo fa sempre male, anche se passivo. Ma c'è di più: paradossalmente, quando si è in gravidanza, l'esposizione al Fumo passivo comporta rischi di complicanze perfettamente sovrapponibili a quelli di una fumatrice. Ecco perché, oggi più che mai, sono sempre più diffusi i tentativi di limitare il Fumo nelle aree pubbliche. Un esempio è quello del Comune di Milano, dove vige il divieto di fumare all'aperto a meno di 10 metri di distanza dagli altri, per ora soltanto alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e negli stadi e, dal 2025, in tutta la città.

