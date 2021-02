Friuli Venezia Giulia | da domani si parte con i vaccini agli insegnanti

(Di martedì 23 febbraio 2021) TRIESTE – “Superate le criticità legate alla privacy, da domani, mercoledì 24 febbraio, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina eseguirà le prime inoculazioni di vaccino per gli insegnanti, mentre l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale le avvierà sabato 27 febbraio e all’Azienda sanitaria Friuli occidentale partiranno da lunedì 1 marzo”. Lo annuncia in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, confermando l’apertura delle agende vaccinali riservate agli insegnanti e agli appartenenti ai corpi di Polizia locale, con il vaccino AstraZeneca.

Tg3web : Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nella Repubblica Democ… - matteosalvinimi : Questo pomeriggio con @MFedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Al centro del colloquio gli indennizzi per… - il_piccolo : A livello nazionale l’accordo è stato raggiunto. In Friuli Venezia Giulia, invece, prima di veder ufficializzata l’… - GDPR25thMay18 : RT @AvvocatoCorsini: Oggi parlerò di legittimità del trattamento e diritti dei clienti assieme a @MicheleGrisafi nel primo incontro di 'Sma… - AvvocatoCorsini : Oggi parlerò di legittimità del trattamento e diritti dei clienti assieme a @MicheleGrisafi nel primo incontro di '… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

... arancione e rossa Zona gialla Zona arancione Zona rossa Come si viaggia in auto Com'è divisa l'Italia in zone ad oggi zona gialla : Calabria, Basilicata,Giulia, Lazio, Lombardia, ...... Gran Piemonte, Tirreno - Adriatico; il basket con il progetto sportivo dell'Umana Reyer, ... Kiriam Dalla Piazza / Bolzano, Eva Segato /) e di un atleta senior professionista: Marco ...Erano le vacanze di Carnevale. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia sarebbero rimasti a casa da scuola sino al giorno delle Ceneri, mercoledì 26 febbraio. Ma esattamente un anno fa, il 23 febbraio..CONEGLIANO - La 15ª edizione del Forum Fitoiatrico interregionale (Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige) è promosso da CondifesaTVB in collaborazione con il SETTORE FITOSANITARIO DELLA ...