"Framing Britney Spears": ecco tutti i dettagli della docu-inchiesta che svela i retroscena inediti dietro il successo della popstar

Arriva dal 1 Marzo su Discovery Plus: "Framing Britney Spears", la docu-inchiesta della serie The New York Times Presents, curata a livello televisivo dal Times, ripercorre la burrascosa storia di Britney, dalla sua incredibile ascesa al suo indecoroso declino. Analizza i suoi problemi con le dipendenze e gli eccessi ai quali si è lasciata andare negli anni Duemila, motivo per il quale le sue facoltà mentali sono state messe in dubbio ed è stata considerata incapace di prendere autonomamente decisioni e la sua tutela è stata affidata al padre, James "Jamie" Spears. Prigioniera di se stessa, della sua casa Britney vive in una campana di vetro lontana dai suoi fan e dal resto del mondo.

