Festeggia San Valentino uccidendo una giraffa e mostrando al marito il cuore video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Unamorta, stesa a terra, una donna che mostra al mondo ilstrappato a quel povero animale. Quelle immagini sono un cazzotto nello stomaco per chiunque ami gli animali e trovi indecente la caccia grossa fatta a beneficio del proprio ego personale. La vicenda che ha visto protagonista una donna sudafricana, Merelize van der Merwe, una 32enne con la passione della caccia, fa davvero accapponare la pelle. Nel giorno di San, il 14 febbraio scorso, la ragazza ha pubblicando sulla sua pagina Facebook le foto che la vedono in posa con unaappena uccisa e con ildella stessa tra le mani, come una dedica al. “Due settimane fa un caro amico Chrisjan Bakker mi ha contattata per la mia richiesta legata a un’anziananera e non ...