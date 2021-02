Facebook pagherà le notizie australiane, ma non tutte. Cosa significa per l’editoria mondiale (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo scontro tra Big Tech e il governo australiano sembra essersi risolto. Tornando sui suoi passi, Facebook ha accettato di sottostare alle condizioni che saranno presto imposte dal governo australiano, impegnandosi a pagare le notizie rese disponibili sulle proprie piattaforme. Il rivoluzionario disegno di legge australiano, approvato dalla Camera e al vaglio del Senato, imporrà alle aziende tecnologiche di accordarsi con i gruppi editoriali per pagare l’accesso ai loro contenuti e la loro disseminazione attraverso le piattaforme digitali. In caso di mancato accordo è previsto l’intervento di un arbitro esterno per stabilire il compenso più equo, che tenderà senza dubbio a favorire l’editoria. La vicenda è stata sofferta. Facebook e Google di fatto detengono il monopolio del mercato pubblicitario digitale in ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo scontro tra Big Tech e il governo australiano sembra essersi risolto. Tornando sui suoi passi,ha accettato di sottostare alle condizioni che saranno presto imposte dal governo australiano, impegnandosi a pagare lerese disponibili sulle proprie piattaforme. Il rivoluzionario disegno di legge australiano, approvato dalla Camera e al vaglio del Senato, imporrà alle aziende tecnologiche di accordarsi con i gruppi editoriali per pagare l’accesso ai loro contenuti e la loro disseminazione attraverso le piattaforme digitali. In caso di mancato accordo è previsto l’intervento di un arbitro esterno per stabilire il compenso più equo, che tenderà senza dubbio a favorire. La vicenda è stata sofferta.e Google di fatto detengono il monopolio del mercato pubblicitario digitale in ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook pagherà Emergenza Covid, ospedali da campo pronti entro il 15 marzo. Toma: già arrivati i medici ... che pagherà anche per il costo delle prestazioni: 483mila euro , dall'impegno che Angelo Borrelli aveva assunto con Toma. C. S. (Seguono aggiornamenti) Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale ...

Facebook, l'annuncio dall'Australia: 'Pagherà le notizie del Sidney Morning Herald' ... in un articolo uscito questa mattina, anticipa che il governo Morrison ha acconsentito a modificare all'ultimo minuto il suo codice di contrattazione sui media per riportare Facebook al tavolo delle ...

