“Devi uscire dalla casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata: il televoto parla chiaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini lunedì 22 febbraio 2021. Si tratta della quarantaduesima puntata della edizione più longeva del reality show di Canale 5. Il padrone di casa ha iniziato la serata anticipando momenti critici per i concorrenti. Dopo essersi collegato con la casa, ha fatto assumere ai tre finalisti un ruolo importante stasera. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono stati chiamati dunque nella Mistery Room. Attraverso il display hanno potuto vedere i compagni attualmente al televoto – Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet – nella stanza a led. La prima a raggiungerli è stata Dayane, che a televoto aperto ha dovuto dire chi tra i tre coinquilini vorrebbe fuori dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 condotto dalunedì 22 febbraio 2021. Si tratta della quarantaduesima puntata della edizione più longeva del reality show di Canale 5. Il padrone diha iniziato laanticipando momenti critici per i concorrenti. Dopo essersi collegato con la, ha fatto assumere ai tre finalisti un ruolo importante stasera. Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono stati chiamati dunque nella Mistery Room. Attraverso il display hanno potuto vedere i compagni attualmente al– Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet – nella stanza a led. La prima a raggiungerli è stata Dayane, che aaperto ha dovuto dire chi tra i tre coinquilini vorrebbe fuori...

