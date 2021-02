Covid: Zaffini (Fdi), 'governo integri strategia Ue con nuovi canali approvvigionamento vaccini' (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Italia integri la strategia europea per le vaccinazioni esplorando nuovi canali di approvvigionamento e preparandosi all'acquisto di nuovi vaccini, non appena saranno approvati. Il fabbisogno di vaccinazioni necessarie alla popolazione italiana non sarà soddisfatto in tempi rapidi solo con gli strumenti messi a disposizione dalla Ue e non sarà di certo il provvedimento DdL 2066 in materia di ulteriori disposizioni per il contenimento Covid a farci uscire dall'emergenza". Lo dice Francesco Zaffini, senatore di Fdi. "Il provvedimento è e rimane lacunoso, insoddisfacente sotto troppi punti di vista, ma in questo quadro negativo almeno registriamo la disponibilità della commissione Sanità a fare proprio, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "L'Italialaeuropea per le vaccinazioni esplorandodie preparandosi all'acquisto di, non appena saranno approvati. Il fabbisogno di vaccinazioni necessarie alla popolazione italiana non sarà soddisfatto in tempi rapidi solo con gli strumenti messi a disposizione dalla Ue e non sarà di certo il provvedimento DdL 2066 in materia di ulteriori disposizioni per il contenimentoa farci uscire dall'emergenza". Lo dice Francesco, senatore di Fdi. "Il provvedimento è e rimane lacunoso, insoddisfacente sotto troppi punti di vista, ma in questo quadro negativo almeno registriamo la disponibilità della commissione Sanità a fare proprio, come ...

