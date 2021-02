Covid: Draghi alle 19 vede ministri con Locatelli, Brusaferro e Miozzo (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – Per il M5S, come nella riunione di sabato scorso, sarà presente Stefano Patuanelli, mentre per la Lega dovrebbe esserci Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini per il Pd ed Elena Bonetti per Italia Viva. Si punta ad accelerare sul Dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – Per il M5S, come nella riunione di sabato scorso, sarà presente Stefano Patuanelli, mentre per la Lega dovrebbe esserci Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini per il Pd ed Elena Bonetti per Italia Viva. Si punta ad accelerare sul Dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : Restrizioni: Draghi come Conte, ma le nuove misure ora accontentano tutti. Sul Fatto di domani le nuove norme anti-… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - Agenzia_Ansa : Covid: stasera riunione Draghi-ministri, si accelera su dpcm #ANSA - jabbaTM : RT @AndFranchini: Ecco il #cambiodipasso vedo che #salvini è tenuto in grande considerazione da #Draghi #Covid - PatrizioBuonagu : RT @LaNotiziaTweet: La ricetta di #Draghi contro il Covid? Copiare #Conte. E tutti zitti. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà https:… -