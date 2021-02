Cooperare è fondamentale E lo è da sempre

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’evoluzione non premia solo la competitività, ma anche la capacità di agire per un bene comune condividendo informazioni ed esperienze. Leggi

ignimoki : RT @FIMCislStampa: #Benaglia: “Capi del personale e sindacalisti hanno toccato con mano e imparato che i pericoli veri sono esterni. Cooper… - emmagerboni : RT @FIMCislStampa: #Benaglia: “Capi del personale e sindacalisti hanno toccato con mano e imparato che i pericoli veri sono esterni. Cooper… - Luigiannecchia2 : RT @FIMCislStampa: #Benaglia: “Capi del personale e sindacalisti hanno toccato con mano e imparato che i pericoli veri sono esterni. Cooper… - samontalbano49 : RT @FIMCislStampa: #Benaglia: “Capi del personale e sindacalisti hanno toccato con mano e imparato che i pericoli veri sono esterni. Cooper… - GianfrancoGasb1 : RT @FIMCislStampa: #Benaglia: “Capi del personale e sindacalisti hanno toccato con mano e imparato che i pericoli veri sono esterni. Cooper… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperare fondamentale

Internazionale

...tentazione di aderire ad un "nazionalismo vaccinale" e gli Stati nazionali e le imprese a...donatori debbono avere ben chiaro che le organizzazioni non profit sono un attoreper ...... che ricade in tre diverse aree amministrative che devono però dialogare eper una ...OMOGENEO Insomma capire la situazione attuale prima di pianificare i passi successivi diventaPistoia, 19 febbraio 2021 - Verde, ascolto e confronto. Giornata, quella di oggi, di visite al mondo florovivaistico per Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'agricol ...La Città Metropolitana spinge per accelerare l'iter per la definizione del progetto di realizzazione della strada a scorrimento veloce Reggio-Cardeto ...