Congo, il momento dell’attacco all’auto dell’ambasciatore Attanasio | VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Attentato Congo: il VIDEO dell’attacco all’auto dell’ambasciatore Attanasio Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri, il trentenne Vittorio Iacovacci (qui la sua storia), e all’autista Mustapha Milambo (qui un suo profilo). L’ambasciatore e l’appuntato dei carabinieri viaggiavano a bordo di una autovettura di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, in visita presso una scuola gestita dal World Food Program (WfP). ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Attentato: ilNella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del, Luca, è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nelorientale, insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri, il trentenne Vittorio Iacovacci (qui la sua storia), e all’autista Mustapha Milambo (qui un suo profilo). L’ambasciatore e l’appuntato dei carabinieri viaggiavano a bordo di una autovettura di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del, in visita presso una scuola gestita dal World Food Program (WfP). ...

virginiaraggi : Profondo cordoglio per la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del giovane carabiniere della sua scort… - repubblica : ?? Video esclusivo del momento dell'attacco all'auto dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo insieme al carabin… - Pincopanco999 : RT @virginiaraggi: Profondo cordoglio per la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del giovane carabiniere della sua scorta, vi… - ermarluck : RT @repubblica: ?? Video esclusivo del momento dell'attacco all'auto dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo insieme al carabiniere Iac… - BotCongo : RT @Italia_Notizie: Video esclusivo Il momento dell'attacco all'auto dell'ambasciatore Attanasio a cura di Raffaella Scuderi https://t.… -