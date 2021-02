Ciro Migliore arrestato per spaccio: era il fidanzato di Maria Paola Gaglione, morta dopo essere stata speronata in scooter dal fratello (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è anche Ciro Migliore tra i 24 arrestati nell’ambito della maxi operazione antidroga eseguita dai carabinieri tra Casoria e Caivano (Napoli). Migliore era il fidanzato transgender di Maria Paola Gaglione, la 22enne morta tra il 10 e l’11 settembre dopo essere stata speronata sullo scooter dal fratello Michele Antonio che, secondo i pm, non accettava la loro relazione. Da quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, sono diverse le occasioni in cui Migliore sarebbe stato coinvolto in cessione di droga e il giovane si trova nel carcere femminile di Pozzuoli. Nell’ambito del blitz antidroga di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è anchetra i 24 arrestati nell’ambito della maxi operazione antidroga eseguita dai carabinieri tra Casoria e Caivano (Napoli).era iltransgender di, la 22ennetra il 10 e l’11 settembresullodalMichele Antonio che, secondo i pm, non accettava la loro relazione. Da quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, sono diverse le occasioni in cuisarebbe stato coinvolto in cessione di droga e il giovane si trova nel carcere femminile di Pozzuoli. Nell’ambito del blitz antidroga di ...

