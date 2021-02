Champions League oggi, calendario 23 febbraio: orario, tv, streaming, programma Sky e Mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) La Champions League torna protagonista. oggi, 23 febbraio, si apre la seconda settimana riservata all’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Saranno due le partite in agenda in questo martedì: Lazio-Bayern Monaco, nella quale i capitolini sfideranno l’armata bavarese campione di tutto, e un intenso Atletico Madrid-Chelsea, col duello anglo-spagnolo aperto davvero a qualsiasi risultato. programma Champions League oggi (23 febbraio) Martedì 23 febbraioOre 21 Lazio-Bayern Monaco: in chiaro su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in streaming su Mediaset Play, Sky Go, Now TvOre 21 Atletico Madrid-Chelsea: Sky Sport Football (203), Sky ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Latorna protagonista., 23, si apre la seconda settimana riservata all’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Saranno due le partite in agenda in questo martedì: Lazio-Bayern Monaco, nella quale i capitolini sfideranno l’armata bavarese campione di tutto, e un intenso Atletico Madrid-Chelsea, col duello anglo-spagnolo aperto davvero a qualsiasi risultato.(23) Martedì 23Ore 21 Lazio-Bayern Monaco: in chiaro su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e insuPlay, Sky Go, Now TvOre 21 Atletico Madrid-Chelsea: Sky Sport Football (203), Sky ...

