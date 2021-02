Casa Betania | l’assessore Martignetti | “Nessuna persecuzione | controlli ordinari”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la polemica sulla vicenda di. A prendere la parola, oggi, è Alfredo, assessore al Commercio della giunta Mastella che racconta: “In merito aiamministrativi svolti nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale del Comune di Benevento presso l’esercizio commerciale l’”Orto di”, preciso che gli stessi sono esclusivamente riconducibili alla normale attività di vigilanza e controllo a cui è tenuta l’attività preposta a tale funzione. Se in seguito aieffettuati sono emerse delle irregolarità in ordine ai permessi autorizzativi, tale circostanza, chiaramente, non può essere in alcun modo imputabile ad una asserita attività persecutoria posta in essere dall’amministrazione ...