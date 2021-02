Calcio | Gravina e Raggi a Corviale | ' modello da esportare nel resto d' Italia' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Non solo impegno sul campo di, quindi, ma anche fuori: il Comune di Roma ha, per esempio, dato in affidamento il parcheggio in via Mazzacurati, adiacente al ‘Campo dei Miracoli', all'Associazionesociale, che sta portando avanti un progetto di riqualificazione e valorizzazione. Ilreinterpretato fuori dalla logica comune mira a favorire l'inclusione fra diversi soggetti provenienti da situazioni di disagio e non, ragazzi con disabilità e normodotati, uomini e donne di età, etnie e religioni diverse, di ogni estrazione sociale. Attraverso regole finalizzate a favorire la cura delle relazioni, insieme alla competizione sportiva, si punta a incoare lo sviluppo di competenze sociali e personali per i ragazzi, accanto a quelle sportive. Nelsociale vince chi si ...