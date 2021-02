BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 24 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 23 febbraio 2021)di24: Supportato da Douglas, Thomas insiste con Hope affinché collaborino di nuovo alla Hope For The Future, ma la giovane Logan è reticente. Intanto Liam e Steffy, seppur in disaccordo su chi tra Thomas e Hope sia stato il manipolatore nella questione della custodia, ritengono che mai Hope metterebbe a repentaglio la sua famiglia con Liam e Beth. Nonostante abbia fatto redigere i documenti per il divorzio, Ridge sente di dover fare ancora un tentativo con Brooke: vuole essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per salvare il matrimonio con la donna della sua vita. Le sue intenzioni, ovviamente, lasciano in Shauna una sensazione di delusione.