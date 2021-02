Anziani investiti da furgone nel Napoletano | è caccia a pirata della strada

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tragedia sfiorata a Calvizzano, in vialeResistenza, intorno alle 13. 30. Unha investito due coniugi di 80 e 72 anni che stavano attraversando la; il conducente non si è fermato ed è fuggito subito dopo l’incidente. I due sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Pozzuoli. Sono coscienti, non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieriCompagnia di Marano per risalire all’identità del conducente del mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.