America’s Cup, Luna Rossa-Team New Zealand: l’ordine di precedenza. Chi entra con le mure a dritta nelle regate? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sabato 6 marzo incomincerà il match race tra Luna Rossa e Team New Zealand: in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La serie conclusiva, che andrà in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), sarà al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo la Vecchia Brocca. Si preannuncia grande spettacolo nel Golfo di Hauraki, i neozelandesi partono con i favori del pronostico, ma Team Prada Pirelli sembra avere le carte in regola per cercare l’impresa. Il regolamento della sfida è molto sempliice. Si tratta di regate testa a testa: chi taglia il traguardo davanti, anche se fosse per un solo secondo, guadagna un punto. I due scafi entrano uno opposto all’altro nella zona di pre-partenza, dove ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sabato 6 marzo incomincerà il match race traNew: in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La serie conclusiva, che andrà in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), sarà al meglio delle tredici: chi ne vince sette alza al cielo la Vecchia Brocca. Si preannuncia grande spettacolo nel Golfo di Hauraki, i neozelandesi partono con i favori del pronostico, maPrada Pirelli sembra avere le carte in regola per cercare l’impresa. Il regolamento della sfida è molto sempliice. Si tratta ditesta a testa: chi taglia il traguardo davanti, anche se fosse per un solo secondo, guadagna un punto. I due scafino uno opposto all’altro nella zona di pre-partenza, dove ...

Gazzetta_it : #AmericasCup #Bruni, #Spithill, #Burling, tre timonieri per una Coppa #LunaRossa - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - zazoomblog : America’s Cup Luna Rossa e Team New Zealand verso la Yacht Declaration: la data della stazza. Cosa succede? -… - infoitsport : Scommesse vela America’s Cup: la vittoria di Luna Rossa con Team New Zealand vale 2,20 su BetFlag -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog