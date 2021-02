Al centro, adesso, serve un “federatore” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decollo del governo Draghi e, soprattutto, l’irruzione del trasformismo come prassi politica e parlamentare prevalente nel nostro Paese dopo il voto del marzo 2018 e la sua concreta esperienza, sono due elementi - seppur molto diversi tra di loro - decisivi che cambieranno profondamente la geografia politica italiana nei prossimi mesi. Non credo che, al riguardo, i protagonisti del trasformismo da un lato e gli alfieri delle più spericolate piroette politiche dall’altro saranno gli aggregatori del nuovo corso politico che si sta per aprire. Del resto, chi mai si farebbe rappresentare da capi politici che si sono caratterizzati per la loro spregiudicatezza e per la loro strutturale inaffidabilità? I teorici, ormai ridicoli e persin grotteschi, del “mai con quel partito” e del “mai e poi ancora mai con quel capo politico” non credo che avranno un ruolo importante in vista delle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il decollo del governo Draghi e, soprattutto, l’irruzione del trasformismo come prassi politica e parlamentare prevalente nel nostro Paese dopo il voto del marzo 2018 e la sua concreta esperienza, sono due elementi - seppur molto diversi tra di loro - decisivi che cambieranno profondamente la geografia politica italiana nei prossimi mesi. Non credo che, al riguardo, i protagonisti del trasformismo da un lato e gli alfieri delle più spericolate piroette politiche dall’altro saranno gli aggregatori del nuovo corso politico che si sta per aprire. Del resto, chi mai si farebbe rappresentare da capi politici che si sono caratterizzati per la loro spregiudicatezza e per la loro strutturale inaffidabilità? I teorici, ormai ridicoli e persin grotteschi, del “mai con quel partito” e del “mai e poi ancora mai con quel capo politico” non credo che avranno un ruolo importante in vista delle ...

trapanatorgds : e chi glielo dice adesso al ragazzo di tiktok che non c’era bisogno di mettere via le chat che lo incatenavano per… - SbrizzaClaudio : RT @MarcoSanavia1: Adesso si cerca di proteggere i piccoli negozianti dalla concorrenza dell’ecom. Ma ricordo quando da piccolo i negoziant… - ivanacristofane : RT @MarcoSanavia1: Adesso si cerca di proteggere i piccoli negozianti dalla concorrenza dell’ecom. Ma ricordo quando da piccolo i negoziant… - GiovannaCampi6 : RT @MarcoSanavia1: Adesso si cerca di proteggere i piccoli negozianti dalla concorrenza dell’ecom. Ma ricordo quando da piccolo i negoziant… - greenblueinside : Ho capito che Tommaso denigra gli altri quando non è lui al centro dell’attenzione. Adesso capisco perché Aurora lo… -

Ultime Notizie dalla rete : centro adesso Al centro, adesso, serve un "federatore" Un luogo di centro che in questi ultimi anni è stato brutalmente bistrattato se non addirittura ridicolizzato travolgendo, con esso, l'intera esperienza della Democrazia Cristiana. Ora, e ...

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BAYERN/ Quote, Pepe Reina è l'ex della partita ... L'EX DELLA PARTITA Detto che il vero grande ex sarebbe Miroslav Klose, che adesso è nello staff ... Al centro della difesa ha recuperato Jerome Boateng, che dovrebbe essere schierato al fianco di Alaba, ...

Rifiuti: inaugurato il nuovo centro di raccolta di Bientina PisaToday Al centro, adesso, serve un “federatore” In questa cornice, un progetto di “centro” è nelle cose, ovvero una forza politica di centro che sia in grado di declinare soprattutto “una politica di centro” non potrà non decollare. A tre ...

Mirella, l’artigiana che resiste: «Non getto via 40 anni di lavoro» MASSA. Lo ammette: ogni tanto ci pensa a tirar giù la saracinesca la sera e a non rialzarla la mattina dopo. Ci pensa perché «se guadagni 100, in mano ti rimane dieci», perché lungo via Cairoli alle s ...

Un luogo diche in questi ultimi anni è stato brutalmente bistrattato se non addirittura ridicolizzato travolgendo, con esso, l'intera esperienza della Democrazia Cristiana. Ora, e ...... L'EX DELLA PARTITA Detto che il vero grande ex sarebbe Miroslav Klose, cheè nello staff ... Aldella difesa ha recuperato Jerome Boateng, che dovrebbe essere schierato al fianco di Alaba, ...In questa cornice, un progetto di “centro” è nelle cose, ovvero una forza politica di centro che sia in grado di declinare soprattutto “una politica di centro” non potrà non decollare. A tre ...MASSA. Lo ammette: ogni tanto ci pensa a tirar giù la saracinesca la sera e a non rialzarla la mattina dopo. Ci pensa perché «se guadagni 100, in mano ti rimane dieci», perché lungo via Cairoli alle s ...