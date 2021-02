Aereo si schianta al suolo a pochi metri dalla pista. Ci sono diversi morti: la conferma delle autorità (Di martedì 23 febbraio 2021) Sette persone sono morte in un incidente Aereo che ha coinvolto un velivolo militare. Il mezzo si è schiantato durante la manovra di avvicinamento all’aeroporto di Abuja “Tutti i sette membri del personale che si trovavano a bordo del velivolo sono morti nell’incidente”, ha confermato su Twitter il vice maresciallo Ibikunle Daramola. Come spiegato dai quotidiani locali sul fatto è stata aperta un’indagine. La conferma è stata data dal capo dello staff Aereo. “Un Aereo militare King Air 350 si è appena schiantato vicino alla nostra pista di Abuja dopo aver segnalato un guasto al motore in rotta verso Minna”, ha detto il ministro dell’aviazione del paese, Hadi Sirika, confermando ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Sette personemorte in un incidenteche ha coinvolto un velivolo militare. Il mezzo si èto durante la manovra di avvicinamento all’aeroporto di Abuja “Tutti i sette membri del personale che si trovavano a bordo del velivolonell’incidente”, hato su Twitter il vice maresciallo Ibikunle Daramola. Come spiegato dai quotidiani locali sul fatto è stata aperta un’indagine. Laè stata data dal capo dello staff. “Unmilitare King Air 350 si è appenato vicino alla nostradi Abuja dopo aver segnalato un guasto al motore in rotta verso Minna”, ha detto il ministro dell’aviazione del paese, Hadi Sirika,ndo ...

