Zelda: Skyward Sword HD a ruba su Amazon! Il remaster per Switch è al momento introvabile (Di lunedì 22 febbraio 2021) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è già diventato uno dei best seller su Amazon nella categoria videogiochi e risulta introvabile. Nintendo ha annunciato una versione HD di Skyward Sword durante il suo ultimo Nintendo Direct. Il titolo è stato uno dei giochi di Zelda meno venduti su Nintendo Wii, ma la sua riedizione su Switch gli ha dato nuova vita, soprattutto dopo l'enorme successo di Breath of the Wild. Il gioco è attualmente classificato come il più venduto su Amazon USA ed è anche nella classifica dei 5 giochi più venduti su Amazon UK. È esaurito e, di conseguenza, Amazon sta lavorando duramente per riportare presto il gioco in magazzino. Questo nonostante la data di lancio sia fissata a luglio, quindi sembra che Amazon abbia già venduto la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) The Legend ofHD è già diventato uno dei best seller su Amazon nella categoria videogiochi e risulta. Nintendo ha annunciato una versione HD didurante il suo ultimo Nintendo Direct. Il titolo è stato uno dei giochi dimeno venduti su Nintendo Wii, ma la sua riedizione sugli ha dato nuova vita, soprattutto dopo l'enorme successo di Breath of the Wild. Il gioco è attualmente classificato come il più venduto su Amazon USA ed è anche nella classifica dei 5 giochi più venduti su Amazon UK. È esaurito e, di conseguenza, Amazon sta lavorando duramente per riportare presto il gioco in magazzino. Questo nonostante la data di lancio sia fissata a luglio, quindi sembra che Amazon abbia già venduto la ...

NintendoItalia : The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD plana su #NintendoSwitch il 16/07. Scopri le origini della Spada suprema in… - NintendoItalia : Controller Joy-Con ispirati alla Spada suprema e allo scudo Hylia arriveranno in concomitanza con The Legend of… - ZeldaRetweets : RT @Eurogamer_it: #Zelda: Skyward Sword HD è già il più venduto su #Amazon. - Eurogamer_it : #Zelda: Skyward Sword HD è già il più venduto su #Amazon. - pokemonnext : Nonostante le critiche, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD é tra i più venduti su Amazon! -