Zara: come prende ispirazione dai grandi brand (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle ultime collezioni di Zara, abbiamo notato che in molti si sono accorti di una somiglianza tra le passerelle dell’Haute Couture e alcune proposte del nuovo catalogo Zara; da Givenchy a Chanel, sono in molti i capi a basso prezzo che cercano di ispirarsi velatamente all’alta moda francese. Zara è uno dei brand della “moda veloce” più apprezzati e seguiti di sempre; il motivo del successo non è solamente il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle ultime collezioni di, abbiamo notato che in molti si sono accorti di una somiglianza tra le passerelle dell’Haute Couture e alcune proposte del nuovo catalogo; da Givenchy a Chanel, sono in molti i capi a basso prezzo che cercano di ispirarsi velatamente all’alta moda francese.è uno deidella “moda veloce” più apprezzati e seguiti di sempre; il motivo del successo non è solamente il Articolo completo: dal blog SoloDonna

billiegulasch : un po' come questo top di zara che si riesce a vedere benissimo - peteW4P : @hoodiesa7va Esatto, penso anche io che non ci sia niente di male a comprare da Zara o quello che è, bene o male lo… - lillydessi : Grigio, nero, arancio, come comprare bene da Zara - Marie Claire - lecx_la : Ma solo io quando apro il sito di Zara non riesco a capire i vestiti?? Come fate a trovare le cose fighe?? - MarmoAColazione : Al netto delle opinioni sul #DPCM continuo a pensare si parli davvero di troppo poco della leggerezza con cui come… -