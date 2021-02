Variante inglese Covid, l’infettivologo Andreoni: chiudere tutte le scuole, picco casi a metà marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) "L’incremento dei casi ormai è visibile sia dai numeri sia dai primi segnali nei pronto soccorso. Appare plausibile che la Variante inglese diventi dominante entro 3-4 settimane. E questo fa ritenere che raggiungeremo un nuovo picco di casi a metà marzo. Inoltre, visto che contagia molto di più i minori, bisogna prendere in considerazione l’ipotesi di tornare alla didattica a distanza in tutte le scuole". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) "L’incremento deiormai è visibile sia dai numeri sia dai primi segnali nei pronto soccorso. Appare plausibile che ladiventi dominante entro 3-4 settimane. E questo fa ritenere che raggiungeremo un nuovodi. Inoltre, visto che contagia molto di più i minori, bisogna prendere in considerazione l’ipotesi di tornare alla didattica a distanza inle". L'articolo .

