Truffa all’Asl di Caserta | 18 misure cautelari | indagato anche Oliviero

(Di lunedì 22 febbraio 2021) NAPOLI – “Mi auguro che questa vicenda si chiarisca subito nell’interesse di tutti”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero che risulterebbe indagato per traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli Nord sull’Asl di Caserta. “Ho appreso dell’indagine dalla stampa – sottolinea il vertice dell’assemblea legislativa campana -. Sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non so qual è l’accusa, capiremo di più appena potrò leggere le carte. Ho già dichiarato la mia disponibilità a voler conferire con l’autorità giudiziaria”.