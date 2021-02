Testo di Amare de La Rappresentante Di Lista | la celebrazione dell’io

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021)de LaDiè la parola d’ordine con la quale il duo sperimentale si presenta al Festival di Sanremo 2021 per la prima volta tra i Campioni in gara. In questa occasione Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, questo il nome di battesimo dei due componenti, portano al Festival uno spettacolo “alieno”, questo il termine con il quale LaDisi identifica, e tale consapevolezza li riempie di gioia., del resto, è un pezzo che mette in scena l’amore in tutte le sue declinazioni, da quella più narcisista all’estensione più collettiva.de LaDiè un pezzo in cui l’imperativo infinito del sentimento si mette al servizio, della ...