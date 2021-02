Spunta una foto dei nuovi AirPods: design alla Pro e custodia più piccola (Di lunedì 22 febbraio 2021) (foto: 52audio)Dovrebbe mancare poco al debutto di AirPods 3 e dal web cinese appare quella che può essere considerata la prima possibile immagine delle cuffiette senza fili di terza generazione. Sembrano confermati tutti i rumors della vigilia con Apple che allineerà la versione standard a quella Pro con una soluzione in-ear e una custodia di dimensioni più compatte. La foto è stata pubblicata dal portale 52audio, che qualche tempo fa aveva pubblicato un’immagine poi dimostratasi non veritiera: questa volta si è più ottimisti sull’attendibilità, perché confermerebbe le voci preliminari che per prime erano state riportate da Bloomberg e poi anche confermate dall’analista Ming Chi-Kuo. Apple seguirebbe le preferenze degli utenti che considerano meno confortevole l’auricolare tradizionale che si poggia solamente ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) (: 52audio)Dovrebbe mancare poco al debutto di3 e dal web cinese appare quella che può essere considerata la prima possibile immagine delle cuffiette senza fili di terza generazione. Sembrano confermati tutti i rumors della vigilia con Apple che allineerà la versione standard a quella Pro con una soluzione in-ear e unadi dimensioni più compatte. Laè stata pubblicata dal portale 52audio, che qualche tempo fa aveva pubblicato un’immagine poi dimostratasi non veritiera: questa volta si è più ottimisti sull’attendibilità, perché confermerebbe le voci preliminari che per prime erano state riportate da Bloomberg e poi anche confermate dall’analista Ming Chi-Kuo. Apple seguirebbe le preferenze degli utenti che considerano meno confortevole l’auricolare tradizionale che si poggia solamente ...

