Snam ed Hera avviano una collaborazione tecnologica per lo sviluppo dell’idrogeno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Snam ed Hera annunciano la firma di una lettera di intenti per una collaborazione tecnologica finalizzata allo sviluppo dell’idrogeno, ciascuna per i propri ambiti di attività. L’obiettivo è la sperimentazione e successiva realizzazione di una serie di soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze di decarbonizzazione del territorio emiliano-romagnolo in maniera trasversale, dalle realtà produttive fino alla mobilità e ai singoli cittadini. L’intesa contribuirà, inoltre, a dare impulso allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in linea con gli indirizzi tracciati dall’Unione europea. L’accordo prevede diversi ambiti di azione, a partire dalla collaborazione sulla tecnologia del power-to-gas. In particolare, presso il depuratore della ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)edannunciano la firma di una lettera di intenti per unafinalizzata allo, ciascuna per i propri ambiti di attività. L’obiettivo è la sperimentazione e successiva realizzazione di una serie di soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze di decarbonizzazione del territorio emiliano-romagnolo in maniera trasversale, dalle realtà produttive fino alla mobilità e ai singoli cittadini. L’intesa contribuirà, inoltre, a dare impulso allodelle energie rinnovabili in Italia, in linea con gli indirizzi tracciati dall’Unione europea. L’accordo prevede diversi ambiti di azione, a partire dallasulla tecnologia del power-to-gas. In particolare, presso il depuratore della ...

