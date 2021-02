Salta Naomi Campbell a Sanremo 2021 ma c’è già la sostituta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è ancora ufficiale ma sembra proprio chenon sarà al Festival di. Nonostante il contratto fosse cosa fatta, tanto che Amadeus aveva confermato la presenza della top model già diverse settimane fa, a quanto pare alla fine è successo qualcosa di inaspettato. Lapotrebbe non partecipare aavrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston il 2 marzo, la prima serata del Festival ma le cose sono cambiate. Non c’è una conferma ufficiale ma pare proprio che alla finenon ci sarà. Il motivo di questo forfait dell’ultimo momento? Non è ancora chiaro ma la situazione pandemica che varia di ora in ora, potrebbe aver contribuito a cambiare le carte in tavola. E’ di pochi minuti fa tra l’altro anche la ...

8antonio8989 : Scusate ma come salta Naomi ?? - tvblogit : Arriva Vittoria Ceretti e salta la presenza di Naomi Campbell a #Sanremo2021? Qui tutti i dettagli ?? #tvblog -

Ultime Notizie dalla rete : Salta Naomi

La Gazzetta dello Sport

Lo raccontano, in modi molto diversi, Benjamin Labatut eOreskes: il primo è uno scrittore ... in cui ogni razionalità che per noi governa la realtà, e non vi è più nulla di intelligibile, ...... 1964, 'The Cal' Non si tratta della prima volta che il Calendario Pirelliuna produzione. ... ImmortalaCampbell nei panni di T agliatrice di Teste , la drag queen Ru Paul come Regina di ...Non è ancora ufficiale ma sembra proprio che Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo. Nonostante il contratto fosse cosa fatta, tanto che Amadeus aveva confermato la presenza della top model ...È cresciuta in un rustico nei boschi della Val Colla. Nei suoi geni è rimasto tutto l’amore per l’oggetto decorativo e per la creazione artigianale ...