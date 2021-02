Rugby | World Cup 2023 | rose allargate a 33 uomini e almeno cinque giorni tra una sfida e la successiva

(Di lunedì 22 febbraio 2021) In attesa del rilascio del calendario definitivo della Coppa del Mondo, previsto venerdì 26 febbraio alle ore 12.00,ha apportato alcune modifiche al regolamento della manifestazione in modo di andare a salvaguardare in maniera crescente la salute dei giocatori. La competizione scatterà l’8 settembre, mentre la finale è in programma il 28 ottobre. Questi gli aspetti principali oggetto di modifica: Giocatori al centro di iniziative mirate a migliorare il player welfare; Tutte le squadre avrannodi preparazione per tutte le partite con il prolungamento di una settimana della fase a gironi; Il numero dei giocatori presenti nella rosa sarà aumentato da 31 a 33 in modo da aiutare le squadre nella preparazione; RWCpresenterà ...

onrugby_it : #RugbyWorldCup2023: cambia il calendario del torneo e aumenta il numero dei giocatori convocabili - Rugbymeet : RWC 2023: slitta la fine del torneo - MassimoBonzo : RT @Raiworlds: @Simon_Forever Richie McCaw ha vinto la Rugby World Cup giocando con un piede rotto. - Raiworlds : @Simon_Forever Richie McCaw ha vinto la Rugby World Cup giocando con un piede rotto. - letsfindthebar : Ottimo articolo di @giostuzzi su @ilfoglio_it. Due note: 1. Whineray divenne capitano nel 1958 contro l’Australia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby World

OnRugby

Dublino " LaCup 2023 in Francia prevederà periodi di recupero più lunghi per tutte le squadre e la rosa dei convocati sarà estesa da 31 a 33 giocatori. Queste alcune delle decisioni che sono state ...Come ogni settimana, il Sei Nazioni produce effetti evidenti sulla classifica del: questa volta a pagare dazio sono due delle tre sconfitte nel secondo turno del torneo, ovvero Irlanda e Scozia, mentre l Italia - ko a Twicknham contro l Inghilterra per 41 - 18 - rimane ...onrugby Clicca qui, invece, se vuoi saperne di più sulle regole del gioco del Rugby. Nessun movimento per gli azzurri. Il secondo turno del Sei Nazioni 2021 ha nuovamente e per certi versi anche sorpr ...Ultimamente ci sono stati tanti inserimenti e questo è un sintomo che si sta cercando di costruire qualcosa di nuovo. Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Faceb ...