Rocco Hunt e Geolier: fuori con un nuovo singolo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Reduce da un successo immenso, che lo ha visto dominare le classifiche e conquistare dischi di platino a una velocità incredibile tra Italia e Spagna, Rocco Hunt dà il via al suo 2021 musicale con "Che me chiamme a fa?", il nuovo singolo feat. Geolier. Rocco Hunt feat Geolier: che me chiamme a fa? Il singolo è disponibile in streaming e digitale al seguente link. Il brano racconta una storia d'amore in chiave urbana, la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d'amore in versi in lingua napoletana. L'anno appena passato è stato sicuramente l'anno che ha confermato la grande talento di Rocco Hunt, presentandolo anche a un pubblico internazionale che lo ha accolto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Hunt Rocco Hunt: 'Sette anni di juorni buoni' Sette anni fa, era il 17/02/2014, Rocco Hunt vinceva tra i Giovani a Sanremo, davanti a Diodato, con 'Nu juorno buono', destinata a un successo superiore anche alla canzone regina tra i big, 'Controvento' di Arisa. Sette anni e due ...

SANREMO STORY: Controvento di Arisa vince nel 2014 I VINCITORI E LA CLASSIFICA Vince Arisa con 'Controvento' per i big, mentre è Rocco Hunt con 'Nu juorno buono' ad aggiudicarsi la vittoria ano nelle Nuove Proposte. Da ricordare sicuramente Raphael ...

Rocco Hunt e Geolier: fuori con un nuovo singolo Che me chiamme a fa? E' il nuovo singolo di Rocco Hunt feat Geolie. Online nelle più importanti piattaforme streaming.

SANREMO STORY: Controvento di Arisa vince nel 2014 Vince Arisa con "Controvento". Rocco Hunt esordisce con "Nu juorno buono". Quell'anno fa il suo esordio anche Diodato.

