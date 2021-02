Ristoranti aperti la sera e in zona arancione? Ci sono richieste e proposte (Di lunedì 22 febbraio 2021) sono possibili le riaperture di bar e Ristoranti la sera? La domanda, quando c'è da discutere sul nuovo Dpcm, è sempre lecita. E la risposta è meno certa di quel che si può pensare. Sia in un senso che in un altro. Per capire lo stato delle cose occorre, però, definire quello che è il quadro delle cose. Il primo dato da mettere bene in chiaro è che questo non pare essere il periodo opportuno per pensare ad allentamenti per le misure. La curva viene considerata in salita e l'azione delle varianti coronavirus un rischio aggiuntivo. Tuttavia, c'è una richiesta da parte degli enti locali a valutare la possibilità di poter riaprire le attività di ristorazione la sera e, verosimilmente, entro i limiti fissati del coprifuoco. Ristoranti in zona gialla aperti la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021)possibili le riaperture di bar ela? La domanda, quando c'è da discutere sul nuovo Dpcm, è sempre lecita. E la risposta è meno certa di quel che si può pensare. Sia in un senso che in un altro. Per capire lo stato delle cose occorre, però, definire quello che è il quadro delle cose. Il primo dato da mettere bene in chiaro è che questo non pare essere il periodo opportuno per pensare ad allentamenti per le misure. La curva viene considerata in salita e l'azione delle varianti coronavirus un rischio aggiuntivo. Tuttavia, c'è una richiesta da parte degli enti locali a valutare la possibilità di poter riaprire le attività di ristorazione lae, verosimilmente, entro i limiti fissati del coprifuoco.ingiallala ...

