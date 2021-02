Rep. Congo: oggi e domani bandiere a mezz'asta in segno di lutto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La presidenza del Consiglio dei Ministri -riferisce un comunicato- ha disposto, per la giornata di oggi e di domani, l'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli organi costituzionali e dei ministeri, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenuto oggi a Goma. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - La presidenza del Consiglio dei Ministri -riferisce un comunicato- ha disposto, per la giornata die di, l'esposizione adella bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli organi costituzionali e dei ministeri, indiper la tragica scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenutoa Goma.

