Quelle carezze che non sono

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 22 Febbraio 2021 Udine “ …. Ho fatto un sogno …. poi ho scoperto di non essermi mai addormentato …… “ Vincenzo Calafiore A lei Abbi per Lei, mai violenze Abbi parole dolci, mai dure. Braccia forti per sorreggerla, per stringerla a te. Ma più di ogni cosa abbi cura di lei perché lei ti ha scelto per la vita e questa senza lei non è vita! ( Vincenzo Calafiore “ La vastità dell’anima ) Lei è una didonne che quando ti guarda, ti guarda con l’anima, sempre sorridente, una didonne che se ti sorride lo fa con tutto il suo corpo. E ci puoi parlare, parlarci per ore, accarezzarla con gli sguardi, certo che non si stancherebbe mai, di rimanere lì ferma ad ascoltarti. E quell’aria di gelsomino attorno, che inebria ….. questa è – Lei – ...