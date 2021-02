Palamara, nuove accuse da Perugia per i favori all’amico imprenditore Centofanti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano nuove accuse per Luca Palamara. Ma, secondo l’ex-segretario dell’Anm, si basano su elementi “noti e inattendibili, riesumati dopo tre anni”. Modificando il capo di imputazione, la Procura di Perugia ha contestato all’ex-pm ed ex-consigliere del Csm, nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta questa mattina, le ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di corruzione in atti giudiziari. La questione riguarda un’inchiesta che vedeva coinvolto l’imprenditore Fabrizio Centofanti, stretto amico di Palamara, a Messina e a Roma. Le nuove accuse arrivano dopo ulteriori indagini condotte dai magistrati coordinati dal procuratore capo Raffaele Cantone che hanno depositato una corposa informativa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivanoper Luca. Ma, secondo l’ex-segretario dell’Anm, si basano su elementi “noti e inattendibili, riesumati dopo tre anni”. Modificando il capo di imputazione, la Procura diha contestato all’ex-pm ed ex-consigliere del Csm, nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta questa mattina, le ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di corruzione in atti giudiziari. La questione riguarda un’inchiesta che vedeva coinvolto l’Fabrizio, stretto amico di, a Messina e a Roma. Learrivano dopo ulteriori indagini condotte dai magistrati coordinati dal procuratore capo Raffaele Cantone che hanno depositato una corposa informativa ...

Sa_ga_ce : RT @SecolodItalia1: Palamara, nuove accuse da Perugia per i favori all’amico imprenditore Centofanti - SecolodItalia1 : Palamara, nuove accuse da Perugia per i favori all’amico imprenditore Centofanti - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Nuove accuse per Palamara: corruzione in atti giudiziari. La difesa: 'Fatti irrilevanti' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Nuove accuse per Palamara: corruzione in atti giudiziari. La difesa: 'Fatti irrilevanti' - HuffPostItalia : Nuove accuse per Palamara: corruzione in atti giudiziari. La difesa: 'Fatti irrilevanti' -