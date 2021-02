Nuovo Dpcm e decreto | oggi le scelte di Draghi | spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - LegaSalvini : TUTTA ITALIA ZONA ARANCIONE, #SALVINI NON CI STA: BASTA GETTARE NEL PANICO GLI ITALIANI - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Mauro5514 : RT @P_M_1960: Ma quelli che urlavano alla dittatura dei DPCM del governo Conte oggi che Draghi sta per emanarne uno nuovo dove sono??? #Gov… - Grand_Battery : RT @enniogiannascol: Ma quelli che urlavano alla dittatura dei DPCM del governo Conte oggi che Draghi sta per emanarne uno nuovo dove sono?… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

L'Italia continuerà ad essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero essere modificati già prima del prossimoe si allargheranno le zone rosse ...In questo quadro ilpremier Mario Draghi si appresta a firmare il suo primo. L'Italia continuerà ad essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio ...Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare ...Sono 24 i nuovi contagi registrati ieri in provincia di Trapani ... invasa da gente nonostante la Sicilia sia ancora in zona gialla e sono in vigore sia il dpcm che l'ordinanza regionale anti-covid.