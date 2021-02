Nel testo di Santa Marinella di Fulminacci una storia d’amore e leggerezza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Santa Marinella di Fulminacci è un racconto sia biografico che autobiografico. Lo spiega bene Filippo Uttinacci, questo il suo nome di battesimo, che nel presentare il brano che porta in gara insieme ai Campioni del Festival di Sanremo 2021 riporta che tutto è nato due anni dal racconto di un amico. Santa Marinella di Fulminacci è l’omaggio all’amore che può appartenere a chiunque e per questo Filippo non nasconde che nella storia del suo amico trova molti punti in comunque con il suo percorso personale. Per portare al Teatro dell’Ariston il suo inedito Fulminacci ha scelto un arrangiamento tradizionale, un canale di comunicazione perfetto tra il messaggero e il ricevente che negli anni ha reso grande la musica italiana. Per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)diè un racconto sia biografico che autobiografico. Lo spiega bene Filippo Uttinacci, questo il suo nome di battesimo, che nel presentare il brano che porta in gara insieme ai Campioni del Festival di Sanremo 2021 riporta che tutto è nato due anni dal racconto di un amico.diè l’omaggio all’amore che può appartenere a chiunque e per questo Filippo non nasconde che nelladel suo amico trova molti punti in comunque con il suo percorso personale. Per portare al Teatro dell’Ariston il suo ineditoha scelto un arrangiamento tradizionale, un canale di comunicazione perfetto tra il messaggero e il ricevente che negli anni ha reso grande la musica italiana. Per ...

