Napoli: Gattuso è davvero a rischio? L'Europa League decisiva (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ko con l'Atalanta segna l'ennesimo passo falso stagionale del Napoli di Gattuso: settimo in Serie A, eliminato dalla Coppa Italia e con un ritorno di Europa League impegnativo da giocare. Gattuso in questa settimana dovrà dimostrare di essere l'uomo adatto per la panchina, perché, arrivati a questo punto, non sono più ammessi passi falsi. Fuori da (quasi) tutte le competizioni Il Napoli ad inizio stagione era partito con molte ambizioni. Non rallegra né i tifosi né la società vedere quanto fatto fin qui da Gattuso, che in questa settimana si giocherà tanto. Giovedì ci sarà il ritorno dei sedicesimi di Europa League, e già qui i partenopei dovranno fare la partita: all'andata gli spagnoli del Granada si sono imposti per 2-0, ed il ritorno al Diego Armando ...

