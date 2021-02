Myanmar | repressione militare delle proteste | due morti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ennesimo fine settimana di, il più sanguinoso dal colpo di Stato del primo febbraio, nelle principali città del. In particolare a Mandalay, secondo centro del Paese, due manifestanti sono stati uccisi dai militari, che secondo diversi testimoni e giornalisti birmani hanno sparato sulla folla. Circa quaranta i feriti. Venerdì scorso è morta una giovane manifestante, ricoverata da giorni in ospedale perferite alla testa. A Mandalay in piazza c’erano giovani e lavoratori portuali che hanno bloccato i trasporti sul fiume Irrawaday, il principale canale commerciale dello Stato. I manifestanti da settimane chiedono il rilascio di Aung San Suu Kyi, arrestata durante il golpe del primo febbraio, e la restaurazione della democrazia. Dura la reazione della giunta. In un comunicato, diffuso sul ...